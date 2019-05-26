В Литве сегодня второй тур выборов президента

На пост президента Литвы претендуют экс-министр финансов Ингрида Шимоните и литовский политик и экономист Гитанас Науседа.

В первом туре, который состоялся 12 мая, их разделяло чуть меньше процента. Шимоните, которая является кандидатом от консервативной партии Союз Отечества – Христианские демократы Литвы, набрала 31,31 процента голосов, сообщает Новое время.

За бывшего советника президента литовского SEB banka проголосовали 30,94 процента избирателей.

Избирательные участки в стране открылись в 07.00 по местному времени (совпадает с киевским) и продолжат работу до 20.00.

Как ранее рассказал изданию руководитель компании Spinter tyrimai Игнас Зокас, сторонники Шимоните – это в основном жители крупных городов, с хорошим образованием и высоким уровнем доходов.

Электорат Гитанаса Науседы, по выражению Зокаса, «рассредоточенный» – экономиста поддерживают представители разных слоев общества, как из крупных городов, так и сельских регионов.

Всего за пост президента Литовской Республики боролись девять кандидатов. Глава государства избирается на 5 лет и не более чем на два срока подряд. С мая 2009 года этот пост занимает Даля Грибаускайте.

Читайте больше новостей на тему: Выборы-2019

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.