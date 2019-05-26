В Германии из-за пожара и взрыва в частном доме эвакуировали 650 человек

В немецком городе Гальберштадт в земле Саксония-Ангальт в результате взрыва в частном доме в ночь на воскресенье эвакуировали 650 местных жителей.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на немецкий таблоид Bild.

Пожар в доме вспыхнул после полуночи, затем раздался взрыв. 43-летний житель получил тяжелое ранение.

Поскольку, по убеждению экспертов, существовала угроза дальнейших взрывов, соседние дома в этом районе эвакуировали. Всего 650 жителей были вынуждены покинуть дома.

Пока неясно, что вызвало пожар в доме. Следствие выясняет, было ли это преднамеренным актом, или случайностью.

Также сообщают, что в доме, где произошел пожар, хранились большие объемы химических веществ. Как и почему они там находились – не известно.

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