Украину накроют дожди с грозами

В воскресенье, 26 мая в Украине сохранятся дожди и грозы. В то же время температура местами будет подниматься до отметки +26.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Дожди ожидаются преимущественно в западных, северных и некоторых южных областях.

На севере и в центре в этот день синоптики прогнозируют до 22...24 градусов тепла, а ночью 12...14. На западе дневная температура будет на уровне 21...23 градусов, а ночью 11...13. На востоке ожидается днем 22...24 градусов тепла, а ночью 12...14. На территории южных областей днем температура воздуха повысится до 24... + 26 градусов тепла, а ночью до 14...16.

В Киеве в этот день синоптики осадков не прогнозируют, будет солнечно. Температура воздуха днем повысится до 24 градусов тепла, а ночью до +14.

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