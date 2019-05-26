Украинские «Спасибо» и «Приятного аппетита» победили на крупнейшем кинофестивале Восточной Европы

На фестивале ArtTravel International Film Festival в Харькове украинские работы «Спасибо» и «Приятного аппетита» получили Гран-При и первое место.

Об этом в Facebook сообщила советник министра информационной политики Марина Соботюк.

«Государственные ленты «Спасибо» и «Приятного аппетита» получили Гран-При и первое место в специальной премии road movie среди 102 стран и 1276 работ, на крупнейшем турфесте Украины в Харькове ArtTravel International Film Festival», – написала она.

Соботюк отметила, что эти ленты сняты Best Friends Film Production по заказу Министерства информационной политики.

«А я как советник по международным коммуникациям советовала объединять между собой через тонкую линию искусства... В «Спасибо» – Украину с Японией, а в «Смачного» – Украину с Францией (в этой работе говорится о том, как сочетание двух кухонь рождает шедевры)», – сказала Соботюк.

Она также сообщила, что последнюю ленту планируется презентовать в июле на спецпоказе в Киеве, подчеркнув: «Государство дает возможность развиваться талантливым».

ArtTravel International Film Festival считается крупнейшим кинофестивалем Восточной Европы.

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