Украинские моряки, которых задержали в Египте, возвращаются домой

Моряки с задержанного в Египте в декабре 2018 года танкера «Sea Shark» возвращаются в Украину. 5 из 17 украинских моряков прибудут в Одесский аэропорт в понедельник, 27 мая.

Об этом сообщает фонд помощи морякам «Ассоль».

«Поздно вечером 25 мая поступила информация, что остальная часть экипажа вместе с украинским капитаном была освобождена и отправляется в гостиницу. Все они ожидают оформления документов и возвращения домой», – рассказали в фонде.

Судно с грузом нефти с декабря 2018 года содержалось ВС Египта в районе Айн-Сохна.

Экипаж состоял из 31 человека, среди которых 17 украинцев, двое крымских моряков, 11 граждан Индии, Филиппин и Шри-Ланки, и еще один гражданин Азербайджана.

По информации экипажа, танкер был задержан ВМФ Египта через непреднамеренный и случайный вход в территориальные воды Египта 18 декабря 2018 года. Судовладелец должен заплатить иск за пересечение вод Египта на 56 миллионов долларов.

19 мая капитан грузового танкера Sea Shark Виталий Нестеренко сообщил, что египетский флот удерживает судно, на борту которого находятся 17 украинских моряков.

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