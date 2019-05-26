Ученые назвали три причины развития хронической болезни почек

Почечная недостаточность и повышенный риск опасных нарушений в организме влияют на развитие хронической болезни почек. О трех причинах этого заболевания, рассказали американские ученые.

Об этом сообщает Ukrhealth.

Данная болезнь очень опасна для людей: она влияет на появление гипертонии, проблемы с костями и анемии. В США в последние годы случаи с хронической болезнью почек регистрируются все чаще. Научные сотрудники Университета Колорадо провели исследования и назвали причины этой болезни.

Первой из них является поедание пищи, инфицированной грызунами, и купание в грязной воде. В этом случае появляется большой риск заражения инфекциями, которые наносят мощный удар по почкам.

По мнению ученых, применяемые фермерами пестициды для борьбы с сорняками оказывают токсическое действие на парный орган. Частые эпизоды заболеваний почек могут быть связаны с жарой и глобальным потеплением, в частности, работа и жизнь в условиях высоких температур способны ухудшить состояние почек, так как является большой нагрузкой на них.

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