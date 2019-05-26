Ученые назвали привычки, которые приводят к ускоренному старению

Определенные привычки могут привести к ускоренному старению. В их числе любовь к пирожным и нежелание употреблять жиры.

Об этом сообщает Ukrhealth.

Повлиять на ускоренный процесс старения может частый просмотр телевизора. Недавнее исследование показало, что просмотр ТВ по 6 часов в день приводит к сокращению продолжительности жизни на 5 лет.

Негативно влияет на организм привычка одновременно делать сразу несколько дел. Поклонники каждый день кушать сладкое добавляют лишний вес и возраст. Молекулы сахара приводят к гликации, разрушая связи в протеинах, после чего выделяются токсины, которые нарушают метаболизм. Избыток косметики тоже старит кожу раньше срока. Негативно действуют на тело бытовые химикаты и моющие средства, которыми пользуются очень часто.

Недостаток жира может преждевременно состарить. Если кожа стала сухой, на ней видны морщины, тускнеет цвет лица, то это свидетельствует о недостатке липидов.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.