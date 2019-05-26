Турция нарастила поставки оружия сирийским повстанцам, - Reuters

Анкара нарастила поставки оружия сирийским повстанцам в Идлибе, чтобы помочь им справиться с наступлениями, которые ведут правительственные войска Сирии при поддержке России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей сирийской оппозиции и источники в повстанческих группировках, пишет УНН.

По данным собеседников из числа представителей оппозиции, Турция нарастила поставки после того, как не смогла убедить Россию на недавних встречах совместной рабочей группы, что ей следует прекратить эскалацию, чтобы избежать потока беженцев в Турцию.

При этом Турция дала понять, что готова сохранить свое влияние на северо-западе Сирии, усилив свое присутствие на военных базах, созданных в рамках соглашения с Россией о зоне деэскалации, добавил один из командиров повстанцев.

Получить комментарии представителей властей Турции агентству не удалось.

Когда состоялась встреча рабочей группы, где стороны не смогли договориться, не уточняется. В середине мая сообщалось о телефонном разговоре Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана, в ходе которой обсуждалась обстановка в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Как сообщала пресс-служба Кремля, тема обсуждалась «в связи с частыми нарушениями радикальными вооруженными формированиями режима прекращения боевых действий».

В пресс-службе президента Турции навели свои детали разговора двух лидеров. Там отметили, что Эрдоган указал на «тревожные масштабы» нарушения режима прекращения огня в зоне деэскалации сирийским режимом. Турецкий президент добавил, что нападения на мирных жителей, школы и больницы нельзя объяснить борьбой с терроризмом.

Напоминаем, комитет Сената Конгресса США утвердил законопроект с санкциями за помощь Сирии.

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