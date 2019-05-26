Связь с задержанным в Египте украинским капитаном танкера Sea Shark прервалась

С капитаном судна Sea Shark – гражданином Украины Виталием Нестеренко, задержанным военными Египта за нарушение границы, прервана связь.

Об этом УНИАН сообщил руководитель проектов благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль» (Одесса) Андрей Шевченко.

По его словам, завтра ожидается возвращение пяти моряков из команды танкера Sea Shark, который с грузом нефти с декабря 2018 года удерживался военными Египта. При этом днем в воскресенье в организацию поступило сообщение, что связь с капитаном прервана.

«Буквально только что поступила информация, что у капитана экипажа – гражданина Украины изъят мобильный телефон. Связь с ним прервана...», – сказал Шевченко.

Он пояснил, что в составе экипажа – 31 человек, среди которых 17 украинцев, двое крымских моряков, 11 граждан Индии, Филиппин и Шри-Ланки, а также – гражданин Азербайджана. Как отметил Шевченко, усилия для освобождения моряков объединили, в частности, посольство Украины в Египте, сотрудники консульской службы Украины, а также дипломатические ведомства стран, чьи представители были в экипаже. «Первые пять украинцев экипажа рано утром 27 мая, транзитом через Стамбул, должны прибыть домой», – отметил Шевченко.

Он пояснил, что в «Ассоль» за помощью представители экипажа обратились в середине мая – сотрудники организации консультировали родственников моряков и были на круглосуточной связи с капитаном и экипажем судна. Организация направила обращение в МИД Украины, посольство Украины в Египте и администрацию флага судна.

Представитель «Ассоль» со ссылкой на информацию экипажа отметил, что танкер в прошлом году задержали за непреднамеренное вхождение в территориальные воды Египта и предъявили иск на 56 млн долл. Владелец судна и фрахтователь вели переговоры с флотом Египта, чтобы освободить судно и организовать смену экипажа. Однако 19 мая поступила информация о том, что танкер с грузом планируется переместить в неизвестном направлении, а экипажу угрожают применением оружия.

Египетские военные приказали команде разделиться на группы и собраться в разных помещениях. Несмотря на плохое самочувствие некоторых моряков, военные отказались допускать к ним врача. «Десять моряков, среди них пять украинцев, в тот же день перевели на другую военную базу. После прохождения всех формальностей, их поместили в отель. И рано утром в понедельник, 27 мая, именно этих пятерых украинцев ожидают в аэропорту «Одесса», – рассказал Шевченко.

Как отмечается, ВМС Египта, удерживая остальных членов экипажа в помещениях на судне, своими силами перегнали танкер и выгрузили нефть, после чего следующая часть моряков была снята с борта. Шевченко добавил, что поздно вечером 25 мая поступила информация о том, что остальная часть экипажа вместе с украинским капитаном освобождена и направлена в отель. Сообщалось, что все они ожидают оформления соответствующих документов и возвращение домой.

Однако сейчас Шевченко не смог уточнить, когда это произойдет, что сейчас происходит с моряками и какова судьба капитана.

Как сообщалось, танкер Sea Shark вместе с экипажем был задержан 18 декабря 2018 года компетентными органами Египта за нарушение границы. Капитан Sea Shark Виталий Нестеренко подтвердил, что судно дрейфовало в открытом море, а в территориальные воды Египта зашло случайно. Компании-судовладельцу выставили штраф, а паспорта моряков изъяли. Военная прокуратура Египта выдвинула требование к экипажу разгрузить нефть, которую перевозило судно, из-за экологической угрозы в случае ее утечки в акваторию.

В МИД Украины потребовали от Египта объяснить задержание танкера, 19 мая военные Египта отказали консулу Украины в посещении украинских моряков, а 20 мая в МИД Египта пообещали способствовать возвращению наших соотечественников на родину.

Ранее сегодня, 26 мая, в фонде помощи морякам «Ассоль» сообщили, что 5 украинских моряков прибудут в аэропорт «Одесса» 27 мая, а в МИД Украины заявили о намерении как можно скорее вернуть на родину и остальных украинцев.

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