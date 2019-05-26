Студенты-иностранцы устроили перестрелку у одного из ночных клубов Киева

В Киеве произошла перестрелка между студентами-иностранцами в районе общежитий Национального авиационного университета.

Об этом сообщает Gazeta.

Инцидент произошел возле одного из ночных клубов, который расположен среди общежитий.

«В Киеве на Лебедева-Кумача перестрелка между иностранцами из южных стран, студентами авиационного. Один из них явно не в себе. В общем без трупов, что уже радует. Копов на месте уже больше чем южан», – говорится в сообщении.

В результате полиция задержала одного иностранца, остальные сбежали.

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