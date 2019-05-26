Столетняя жительница Новой Зеландии открыла свой секрет долголетия

Столетняя жительница Мосгила (Новая Зеландия) открыла свой секрет долголетия, что прятался в здоровом питании и полноценном сне.

Об этом сообщает Ukrhealth.

«22 мая мне исполнилось сто лет, но я не чувствую себя на свой возраст. Я радуюсь каждому дню, что позволяет мне проводить время с детьми», – рассказала женщина.

73 года назад долгожительница узаконила отношения с Энтони Барбара. Ее муж погиб через 18 лет брака. Женщина родила четверых детей, которые подарили ей 12 внуков, 21 правнука и 5 праправнуков. Чтобы обеспечить родным достойную жизнь, она бралась за любую работу, но чаще готовила торты и выпечку на заказ.

Барбара вела активный образ жизни, занималась спортом, каталась на коньках, играла в хоккей, посещала танцы. Еще одним секретом ее долгожительства стала сбалансированная диета.

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