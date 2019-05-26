Ryanair открыл русскоязычную версию своего сайта
Украинские граждане получили украиноязычную версию сайта крупнейшего лоукостера Европы.
Об этом написал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.
«Украинские граждане получили украиноязычную версию сайта крупнейшего лоукостера Европы.
Теперь планировать путешествие в ЕС станет еще комфортнее. Украинский язык – это не только красиво, но и удобно», – говорится в сообщении Омеляна.
Крупнейший европейский авиаперевозчик, ирландский лоукостер Ryanair начал свою работу в Украине осенью прошлого года.
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.