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Новости » Экономика 26 мая, 2019, 21:14
Ryanair открыл русскоязычную версию своего сайта

Украинские граждане получили украиноязычную версию сайта крупнейшего лоукостера Европы.

Об этом написал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Украинские граждане получили украиноязычную версию сайта крупнейшего лоукостера Европы.

Теперь планировать путешествие в ЕС станет еще комфортнее. Украинский язык – это не только красиво, но и удобно», – говорится в сообщении Омеляна.

Крупнейший европейский авиаперевозчик, ирландский лоукостер Ryanair начал свою работу в Украине осенью прошлого года.
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2019-05-26 21:47 :12