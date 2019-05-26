Пикет за импичмент Зеленского в Ровно: полиция проведет служебную проверку

Относительно факта составления админпротоколов на участников импровизированного митинга за импичмент президента Владимира Зеленского в Ровно в полиции проведут служебную проверку.

Об этом сообщил «Украинской правде» пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

Он подчеркнул, что с точки зрения законодательно-правового поля, полицейские действовали в рамках возложенных на них законодателем обязанностей, однако могли в этом случае применить более мягкие методы воздействия.

«Когда речь идет о таком мелком и незначительном нарушении, как вариант, правоохранители могли провести профилактически-разъяснительную беседу и вынести, например, устное предупреждение», – говорит Тракало.

«Почему они так не поступили? Вопрос, который обязательно будет рассмотрен. Прежде всего, все обстоятельства той ситуации и действительно ли была необходимость приглашать этих граждан в отделение полиции для составления админматериалов. Сейчас руководством полиции Ровенской области инициировано проведение служебной проверки, которая должна дать ответы на эти вопросы», – подчеркнул спикер Нацполиции.

Кроме этого, по словам Тракало, с личным составом полиции будет проведена разъяснительная беседа относительно одного из принципов реформирования полиции.

«А именно – когда в первую очередь должны применяться методы коммуникации с гражданами с разъяснением относительно соблюдения требований законодательства», – резюмировал спикер Нацполиции.

Напомним: 25 мая в Ровно на 16-летнюю девушку и 20-летнего парня в отделе полиции составили админпротоколы за импровизированный митинг за импичмент президента Владимира Зеленского.

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что готовит запрос в Нацполицию о задержании в Ровно двух молодых людей, которые вышли на митинг за импичмент Зеленского.

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