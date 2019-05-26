Протест против Зеленского: Геращенко готовит запрос в Нацполицию за задержание в Ровно

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко возмущена задержанием двух несовершеннолетних в Ровно и готовит запрос в Национальную полицию.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбук.

«Выражаю возмущение задержанием 2 несовершеннолетних в Ровно. Готовлю запрос в Нацполицию. Негоже МВД играть в политику», – идет речь в заметке.

«Напомню, 5 предыдущих лет Банковую, ВР, КМ, обладминистрации чуть ли не ежедневно пикетировали, объявляли голодовки, разбивали палатки, устанавливали унитазы, развешивали трусы, забрасывали игрушечными свиньями, и это иногда бывали довольно агрессивные, а не тихие акции. По–разному вели себя митингующие, это была демократия. Всех этих митингующих против «барыг» не трогали», – добавляет она.

Напомним, в Ровно на двух участников импровизированного митинга за импичмент президента Владимира Зеленского составили админпротоколы.

По данным СМИ, 20- и 16-летний жители Ровно проводили в центре города митинг несанкционированно, то есть не подали заранее соответствующей заявки.

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