Портников: Украина исчезает с мировой шахматной доски

В заявлении, которое новый заместитель руководителя администрации президента Украины Вадим Пристайко сделал после встречи с главой государства, есть один тревожный и очень важный момент. Пристайко сообщил, что украинская сторона «хочет узнать о результатах телефонного разговора Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель».

Об этом пишет политический обозреватель и журналист Виталий Портников.

В недавнем прошлом о таком желании украинской стороны и речи не было. Содержание телефонных разговоров, которые проводили с президентом России президент Франции и федеральный канцлер Германии, обсуждался ими с президентом Украины еще до того, как такие разговоры вообще проходили. А уже необходимости делать специальные усилия – да еще и на публичном уровне – для того, чтобы узнать содержание такого разговора и вовсе не было. Меркель и Макрон – а до этого Меркель и Олланд – после своего общения с президентом России, как правило, связывались с президентом Украины. Или он связывался с ними. И смена президента Франции никак не повлияла на работу в этом формате. Само собой считалось, что если руководители Франции и Германии общаются с Путиным без президента Украины, президент Украины должен быть об этом проинформирован.

Сейчас же мы видим, что никаких контактов руководителей стран-союзников с Владимиром Зеленским по их переговорам нет. И заместителю руководителя администрации президента приходится рассказывать о стремлении узнать содержание беседы, хотя понятно, что это – не его формат. О содержании телефонных переговоров президентов говорят с президентами, а не с их советниками.

Если это просто не очень хорошо налаженная коммуникация, если у Владимира Зеленского просто нет реальных каналов связи с руководителями стран Запада – это еще полбеды. В конце концов, усилиями того же Пристайко такие контакты рано или поздно будут налажены. И даже не так страшно, если нежелание Меркель и Макрона информировать Зеленского о своем намерении разговаривать с Путиным связано с элементарным недоверием к новому главе Украинского государства. У Зеленского еще есть возможность завоевать это доверие собственными политическими действиями и отказом от наиболее одиозных «олигархических» назначений в своей администрации.

Хуже всего, если эта ситуация связана со стремлением Запада разговаривать о нас без нас и совместно продиктовать Украине условия, которые могли бы помочь западным столицам восстановить хорошие отношения с Россией. В этом случае телефонный разговор Меркель, Макрона и Путина может быть лишь прелюдией к окончательному исчезновению Украины с шахматной доски большой политики, а встреча Трампа и Путина в Осаке лишь подтвердит это исчезновение.

Винить в этом Зеленского не приходится – тем более, что бывший шоумен только осваивается в президентском кабинете. Но можно будет утверждать, что Запад воспользовался сменой власти в Украине, ее транзитом и «усталостью» большинства поклонников Зеленского от конфликта с Москвой для того, чтобы решить этот конфликт на свое - и российское – усмотрение. И без особого интереса к украинскому представлению о том, как такой конфликт должен быть решен.

Когда сочтут нужным – нам сообщат и, может быть, даже позвонят.

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