Полиция Чехии отчиталась о выявленных нелегалах – лидируют украинцы

Украинцы составляли более двух третей нелегалов, высланных из Чехии прошлого года.

Об этом сообщает Vinegret.cz со ссылкой на отчет Министерства внутренних дел Чехии, представленный правительству.

«В прошлом году полиция по делам иностранцев Чехии задержала 4992 нелегальных мигрантов, что на 254 человек больше по сравнению с 2017 годом», – говорится в сообщении.

Отмечается, что подавляющее большинство этих иностранцев (4653) въехали в страну законно, и уже потом по разным причинам нарушали установленные сроки пребывания.

Среди задержанных нелегалов преобладали украинцы – 1470 человек. Далее идут граждане Молдавии (567), Вьетнама (312), РФ (273) и Узбекистана (157).

В МВД Чехии также отметили, что в связи с нелегальным трудоустройством в прошлом году из страны были высланы 3495 иностранцев (+384 по сравнению с 2017-м).

Всего полиция отправила домой 5713 мигрантов. Больше всего среди них граждан Украины – 3889 человек (что составляет более 2/3), а также Молдовы – 900.

Уточняется, что молдаване чаще других работали без каких-либо документов, тогда как украинцы – в основном по польским рабочим визам.

Кроме того, за год полицейские задержали 36 человек, которые помогали нелегалам. Из них 28 были гражданами Чехии, причем в 26 случаях речь шла о фиктивных браках.

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