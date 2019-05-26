Отставка Терезы Мэй: Борис Джонсон имеет самые высокие шансы занять пост премьера Великобритании

После заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о готовности уйти с этой должности и о своем намерении занять пост лидера правящей Консервативной партии и главы кабмина сообщили уже семь британских политиков.

Как сообщает телеканал Sky News, выдвижение своих кандидатур анонсировали, в частности, бывший министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Доминик Рааб и экс-лидер Палаты общин британского парламента Андреа Лидсом, передает DW.

Так, Рааб в интервью воскресному изданию The Daily Mail пообещал «бороться за более справедливую сделку по Брекзит».

Лидсом, уход которой с поста лидера нижней палаты фактически ускорил отставку Мэй, высказала мнение, что у нее есть необходимые опыт и уверенность», чтобы «привести страну к светлому будущему».

Министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, также заявил о готовности занять пост, раскритиковал экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона. Последний на конференции в Швейцарии выразил уверенность, что Лондон сможет выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем уже осенью и тоже заявил о своих претензиях на должность премьер-министра Великобритании.

Министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок, ранее подтвердил свое выдвижение, как он и Стюарт – противник жесткого Брекзита.

Еще одним претендентом на лидерство в Консервативной партии является экс-министр труда и пенсий Эстер Маквей.

Наконец, семерку кандидатов замыкает министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Тереза Мэй покинет свой пост 7 июня. Срок выдвижения кандидатов – до 16 июня. Затем консерваторы проведут серию голосований на выбывание, цель которых – сократить количество претендентов до двух. С 18 июня, как ожидается, они смогут начать предвыборное турне по стране. Итоговое голосование, вероятно, состоится в середине июля.

В пятницу, 24 мая, Мэй объявила о своем увольнении с должности главы Консервативной партии. Причина – неразрешимые противоречия по планам выхода королевства из состава Евросоюза между главой кабинета министров и парламентом.

Накануне Мэй представила в Палате общин новый вариант законопроекта о Брекзите. Глава кабинета министров предложил депутатам, в случае одобрения ими договоренностей с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС, провести голосование о повторном референдуме по Брекзит.

В то же время премьер-министр пообещала ряд компромиссов, которые могли бы устроить и оппозицию, и ее противников в рядах консерваторов. Но это предложение вызвало негативную реакцию со стороны лейбористов и тех членов партии Мэй, которые поддерживают жесткий Брекзит, то есть выход из Евросоюза без договора с Брюсселем о порядке и условиях этого выхода.

В тот же день о своей отставке заявила лидер палаты общин Андреа Лидсом. Она также отвергла инициативу Мэй о проведении второго референдума. Лидсом стала 36-м министром, покинувшим правительство Великобритании при Мэй.

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