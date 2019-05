Определились победители Каннского кинофестиваля

«Золотую пальмовую ветвь» 72-го Каннского фестиваля получил фильм «Паразит» южнокорейского режиссера Бон Джун-Хо.

Об этом сообщает BBC.

Лента, снятая на корейском языке, нарушает классовые и семейные проблемы. Гран-при фестиваля получил фильм «Атлантика» (Atlantics). Режиссер фильма Мате Гиот стала первой женщиной африканского происхождения, которая приняла участие в киноконкурсе в Каннах. Главную роль в фильме исполняет Маме Сане. Она играет молодую женщину в столице Сенегала Дакаре, чей любовник бежит по морю в Европу в поисках лучшей жизни.

