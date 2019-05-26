Определились победители Каннского кинофестиваля

«Золотую пальмовую ветвь» 72-го Каннского фестиваля получил фильм «Паразит» южнокорейского режиссера Бон Джун-Хо.

Об этом сообщает BBC.

Лента, снятая на корейском языке, нарушает классовые и семейные проблемы. Гран-при фестиваля получил фильм «Атлантика» (Atlantics). Режиссер фильма Мате Гиот стала первой женщиной африканского происхождения, которая приняла участие в киноконкурсе в Каннах. Главную роль в фильме исполняет Маме Сане. Она играет молодую женщину в столице Сенегала Дакаре, чей любовник бежит по морю в Европу в поисках лучшей жизни.

GISAENGCHUNG (PARASITE) by Bong Joon-Ho has been awarded the Palme d'or! Congratulations to the whole film crew!

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GISAENGCHUNG (PARASITE) by Bong Joon-Ho vient de recevoir la Palme d'or de #Cannes2019 ! Félicitations à toute l'équipe du film ! pic.twitter.com/1L1CanIXyY — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 25, 2019

Награду за лучший сценарий получила Селин Скиамма за фильм «Портрет Леди в Огне». Премия за лучшую женскую роль досталась британской актрисе Эмили Бичем за фильм «Маленький Джо».

Награду за лучшую мужскую роль получил Антонио Бандерас за фильм Педро Альмодовара «Боль и слава». Награду за лучшую режиссерскую работу получили братья Жан-Пьер и Люк Дарденн за бельгийско-французский фильм «Молодой Ахмед».

Приз жюри разделили картины «Отверженные» и «Бакурау». Почетную «Золотую пальмовую ветвь» присудили легендарному французскому актеру Алену Делону.

Наибольшее внимание в Каннах было приковано к Квентину Тарантино, который успел к фестивалю закончить ленту «Однажды в Голливуде», но наград она не получила.

Еще ранее в программе фестиваля «Особый взгляд», где соревновался украинский фильм «Дом», победителем стала бразильская лента «Невидимая жизнь». В этой же программе приз жюри получила европейская картина «Солнце никогда не заходит», а приз за лучшую режиссуру получил российский фильм «Дылда».

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