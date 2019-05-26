Олег Синютка: Горжусь Львовщиной, горжусь львовянами

Я – украинец и я никогда не соглашусь на любые референдумы, которые касаются нашей борьбы с агрессором.

Об этом говорится в сообщении председателя Львовской ОГА Олега Синютки, который размещен в Фейсбук.

«Горжусь Львовщиной, горжусь львовянами. Уверен, что сегодня каждый может в полный голос сказать:

Я – украинец, потому что я никогда не смирюсь с оккупацией украинских территорий.

Я – украинец, потому что я никогда не пойду на сговор с врагом и не скажу, что Крым и Донбасс является предметом разговора.

Я – украинец и я никогда не соглашусь на любые референдумы, которые касаются нашей борьбы с агрессором.

Я – украинец, потому что каждый день на том месте, на котором определил меня Господь, я буду делать все для того, чтобы наша земля была свободной, наше государство было богатым, а наши украинцы были едины. Слава Украине!», – говорится в заметке.

Напомним, сегодня Львовщина отмечает Праздник Героев. Чтят память всех украинцев, которые пожертвовали собственной жизнью в борьбе за свободу и независимость Украины. Представители власти города и области, духовенства, общественности в этот день возложили цветы к памятнику Степану Бандере и прочим борцам за волю Украины. На площади возле памятника Степану Бандере все в сопровождении оркестра исполнили Государственный Гимн Украины, состоялось общественное вече.

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