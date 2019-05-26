Не ожидала реакции со стороны прохожих или полиции, – участница акции за импичмент Зеленскому

16-летняя Дарья Коцюруба вышла на центральную площадь Ровно с акцией за импичмент президента Владимира Зеленского. Впоследствии ее пригласили в отделение полиции, а на мать составили административный протокол за ненадлежащее воспитание.

Дарья рассказала, что, рисуя плакаты с надписями «Импичмент президенту», «Украина – вне закона», «Не кумовство, а по-братски», она вообще не ожидала реакции со стороны прохожих или полиции, сообщает Общественное.

«Я думала, мы там максимум часик простоим, и пойдем. Что люди в Ровно и так понимают, что Зеленский нам не президент», – сказала Дарья. На несогласованную акцию она вышла со своим 20-летним другом Романом.

Зато к ним подходили прохожие: кто-то называл «порохоботами» и говорили, что протестующие стоят за деньги, другие – выражали поддержку. Одна женщина вызвала полицию.

В полиции утверждают, участников акции не задерживали, а лишь пригласили в участок. Действия полиции Дарья оценивает как «абсолютно неправильные и ужасные».

Из отделения Дарью уже забирала мать. По словам девушки, она ее полностью поддерживает.

Причиной организации акции за импичмент Дарья называет недовольство языком Зеленского и его первыми шагами на посту.

«Мне не нравится русскоязычность, назначение кварталовцев на руководящие должности, возможность мирного примирения с Россией», – сказала организатор акции.

И добавила, что за политической ситуацией следит «очень активно», в этом году поступает на политологию.

После акции полиция составила административный протокол на Дарью и ее друга по статье «Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций», а также на ее мать по статье «Невыполнение родителями обязанностей относительно воспитания детей».

Правозащитница, исполнительный директор «Восток-SOS» Александра Дворецкая указывает, причины останавливать акцию в Ровно не было, ведь не было запрета суда на проведение акции, а то, что участники не известили об акции местные власти заранее, не делает ее незаконной.

Статья 39 Конституции Украины позволяет проводить мирные митинги при заблаговременном извещении органов исполнительной власти или местного самоуправления (если на это нет запрета суда).

Конституционный суд решил, что статью надо трактовать так: организаторы собраний должны сообщить о мероприятии заранее, но отсутствие извещения не делает незаконной акцию. А собственно это уведомление для местной власти является гарантией того, что власть обеспечит беспрепятственное проведение.

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