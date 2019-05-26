На севере Перу землетрясение магнитудой восемь баллов

На севере Перу произошло мощное землетрясение магнитудой восемь баллов. В результате многие дома сильно повреждены.

Об этом сообщает Геологическая служба США, передает Сегодня.

Эпицентр подземных толчков находился в 85 км к юго-востоку от города Лагунас, в котором проживает около 9 тысяч человек. Известно, что эпицентр землетрясения находился на глубине 105 км.

Министерство внутренних дел Перу сообщает, что землетрясение привело к многочисленным разрушениям. В результате природного явления отключено электричество. Без света остались как жилые дома, так и больницы, пациентов эвакуировали из зданий.

Пока информации о пострадавших в результате землетрясения нет. Спасатели помогают разобрать завалы, правоохранители патрулируют улицы.

#AHORA Yurimaguas, Alto Amazonas, Loreto. Luego de los sismos registrados, se reportó el corte de la corriente eléctrica. Bomberos ya peinan las zonas afectadas, tras colapso de casonas antiguas casas en la calle Mariscal Castilla. #AlertasBomberos

Fotos: @bomberosPE pic.twitter.com/wg1IjaAADN — Bomberos Perú (@bomberosPE) 26 мая 2019 г.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,3 произошло в пятницу на юго-востоке японского острова Кюсю. Было объявлено об угрозе цунами, но предупреждение быстро сняли. О жертвах и разрушениях данных нет.

Кроме того, землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в среду в зоне Андаманских и Никобарских островов, союзной территории Индии в Бенгальском заливе. Эпицентр подземных толчков находился примерно в 240 км на север от населенного пункта Бамбуу-Флэт.

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