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Новости » Мир 26 мая, 2019, 16:59
На севере Перу землетрясение магнитудой восемь баллов

На севере Перу произошло мощное землетрясение магнитудой восемь баллов. В результате многие дома сильно повреждены.

Об этом сообщает Геологическая служба США, передает Сегодня.

Эпицентр подземных толчков находился в 85 км к юго-востоку от города Лагунас, в котором проживает около 9 тысяч человек. Известно, что эпицентр землетрясения находился на глубине 105 км.

Министерство внутренних дел Перу сообщает, что землетрясение привело к многочисленным разрушениям. В результате природного явления отключено электричество. Без света остались как жилые дома, так и больницы, пациентов эвакуировали из зданий.

Пока информации о пострадавших в результате землетрясения нет. Спасатели помогают разобрать завалы, правоохранители патрулируют улицы.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,3 произошло в пятницу на юго-востоке японского острова Кюсю. Было объявлено об угрозе цунами, но предупреждение быстро сняли. О жертвах и разрушениях данных нет.

Кроме того, землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в среду в зоне Андаманских и Никобарских островов, союзной территории Индии в Бенгальском заливе. Эпицентр подземных толчков находился примерно в 240 км на север от населенного пункта Бамбуу-Флэт.

 
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Перуземлетрясениеновости мира
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