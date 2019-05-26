Мира, гармонии и процветания: Украина поздравила Грузию с Днем независимости

Украина поздравила соседнюю Грузию, которая сегодня отмечает День независимости.

Поздравления опубликовали в Twitter Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

«Мы поздравляем наших друзей в Грузии с Днем независимости», – говорится в сообщении.

Ранее свои поздравления также выразил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Сегодня Грузия празднует День независимости. Поздравляем наших друзей с праздником, желаю мира, гармонии и процветания Грузии и грузинскому народу», – написал он в Twitter.

Национальный праздник приурочен к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году.

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