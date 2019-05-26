Матиос обнародовал фамилии российских военных, которые причастны к задержанию украинских моряков

МИД Украины предоставило Международному трибуналу ООН 93 листа доказательств и процессуальных документов военных прокуроров по событиям в Керченском проливе.

Об этом написал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Фейсбук. Он обнародовал документы с именами причастных к преступлению.

В частности, о подозрении объявлено:

– начальнику пограничного управления ФСБ АР Крым и г. Севастополя контр-адмиралу Станкевичу С.М. по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины;

– заместителю руководителя Пограничной службы ФСБ РФ – руководителю департамента береговой охраны вице-адмиралу Медведеву Г.М. по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины;

– начальнику службы пункта управления ФСБ РФ по республике Крым и г. Севастополь капитану 1 ранга Ромашкину Г.А. по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины;

– заместителю начальника управления-начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ по республике Крым капитану 1 ранга Шеину А.Б. по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины;

– командиру пограничного сторожевого корабля «Дон» капитану 2 ранга Саляеву А.М. по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины;

– начальнику службы в г. Керчь пункта управления ФСБ РФ по республике Крым капитану 2 ранга Шатохину А.В. по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины;

– командиру малого противолодочного корабля «Суздалец» капитану 3 ранга Щербакову С.А. по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины;

– командиру сторожевого корабля «Изумруд» капитану 3 ранга Шипицину А.А. по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Согласно данным главного военного прокурора, Станкевич С.М., Медведев Г.М.; Ромашкин Г.А., Шеин А.Б., Саляев А.М., Шатохин А.В., Щербаков С.А. и Шипицин А.А. объявлены в розыск.

29.11.2018 получены постановления суда о задержании указанных подозреваемых с целью привода для рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме этого, сообщено о подозрении 16.02.2019 следующим лицам:

– командующему войсками Южного военного округа Российской Федерации генерал-полковнику Дворникову А.В. по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины;

– командующему Черноморского флота Российской Федерации вице-адмиралу Моисееву Е.А. по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины;

– старшему помощнику капитана ПСКР «Изумруд» отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым капитану 3 ранга Виноградову В.И. по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины;

– члену экипажа ПСКР «Изумруд» отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым капитану-лейтенанту Гришину О.К. по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины;

– члену экипажа ПСКР «Изумруд» отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым старшему лейтенанту Трибушину Д.В. по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины;

– члену экипажа ПСКР «Изумруд» отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым старшему мичману Рясному В.В. по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины;

– члену экипажа ПСКР «Изумруд» отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым мичману Абакумову О.В. по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины.

16.02.2018 Дворников В.В., Моисеев А.А., Виноградов В.И., Гришин А.К., Трибушин Д.В., Рясной В.В. и Абакумов А.В. объявлены в розыск.

26.02.2019 получены постановления суда о задержании указанных подозреваемых с целью привода для рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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