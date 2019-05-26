Коллапсы авиаперевозок: Эксперты посоветовали, как в разгар отпуска не застрять в аэропорту

Уже через неделю стартует сезон летних отпусков, поэтому уже сегодня в туристических агентствах «горячая» пора. Однако, расслабляться нельзя даже во время отпуска, ведь в прошлом году Украина пережила настоящие коллапсы авиаперевозок – не проходило и дня без сообщения о задержке самолета с украинскими туристами.

Почему и как изменилась ситуация за год – в информационно-аналитическом проекте «Детали» на телеканале ZIK.

«Мы ехали с полной уверенностью, что все будет нормально, что мы вовремя вылетим и классно отдохнем», – вспоминает туристка Нина Агафонова.

Нина летела отдыхать в Италию, на Адриатическое побережье. Рейс был утром, а вылетели туристы фактически только вечером. Тем не менее, это было только начало.

«Официально ни от турагентства, ни от туроператора никакого сообщения не было, но на месте сказал гид, мол, вдруг что, планируйте плюс день отпуска или отпрашивайтесь с работы, потому что есть такая проблема. Точно ничего не сказали, сказали – своевременного вылета точно не будет», – рассказывает девушка.

В день вылета за путешественниками просто не приехал трансфер до аэропорта. Никакой информации ни от туроператора Join Up, ни от турагентства не поступало, вспоминает Нина. Путников еще на сутки оставили в отеле.

«Ад начался на следующий день. Нас утром привозят в аэропорт и мы сидим в аэропорту Римини, в тот день там было аж 2 рейса. Дюти фри закрыт, все закрыто», – вспоминает туристка.

Там отдыхающие просидели – а кто-то пролежал – 7 часов. Больше всего неудобств и убытков понесли те туристы, которые имели из Киева билеты на поезд в другие города.

«Некоторые по несколько раз меняли билеты на поезд, автобус, искали отели себе уже в Киеве, чтобы потом в Киеве переночевать», – рассказала Нина.

Свой отдых в Египте с этим же туроператором упоминает и Юлия Похолюк. Правда, не летом, а на новогодние праздники. Они с подругой прождали рейса 14 часов!

«Нам сказали: "ваш самолет из-за поломки приземлился в аэропорту «Борисполь». И нас всех погружали в автобус, перевозивший в тот аэропорт «Борисполь», – вспоминает девушка.

Без паники, конечно, не обошлось, говорит Юлия.

«Все начали бегом хватать чемоданы, лезть в те автобусы, один на одного, кто не влезал в автобус – вызывал такси», – рассказывает туристка.

Приехав в другой аэропорт, обнаружили, что самолета нет. Уставшие туристы улеглись кто где. Часы без хоть какой-то информации, и, наконец, появился представитель авиаперевозчика. Да и то лишь пришел и сказал, что пока не владеет никакой информацией

В течение 14 часов пассажирам предлагали перекусить только вафлями и водой. Уже после возвращения из Египта Юлия и еще несколько туристов подали документы на компенсацию.

«У нас еще была страховка на компенсацию за задержку рейса. Компенсации мы добивались 4 месяца. Хотя нам должны были ее выплатить за один месяц. Получилось так, что от нас начали «морозиться», говорили, что у нас есть не все документы», – говорит Юлия Похолюк.

Однако, в конце те туристы, которые боролись за свои права, добились таки компенсации – 100 евро. Остальные – ничего не получили.

Туроператор Join Up прошлым летом устроил незабываемые каникулы тысячам путешественникам. Основная причина – резкий рост туристического потока, и крайне малое количество самолетов, которые могли бы обеспечить такое количество чартерных рейсов.

«Со следующего года мы планируем ограничить возраст использования пассажирских самолетов в Украине до 20 лет», – заявил тогда министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Однако, обещания министр не сдержал. В этом году он заявил: у авиаперевозчиков нет денег на покупку новых самолетов. Кроме того, возраст – 20 лет – не повод списывать борта. Возрастных ограничений, мол, нигде в мире нет. Считают только часы в воздухе и количество взлетов и приземлений самолета.

«За время эксплуатации самолета, которому 25 лет, на самом деле в нем от самолета, который вышел с завода, может оставаться только сам фюзеляж. Зато все в середине, в том числе все системы и двигатели – меняются», – говорит авиаэксперт, экс-секретарь общественного совета при Госавиаслужбе Богдан Долинце.

«Техника просто не выдержала. Мы запомнили эту ситуацию, сделали из нее выводы и действуем в этом году по-новому», – убеждает исполнительный директор туроператора Join Up Дмитрий Сироухов.

Работаем по-новому, убеждают у туроператора, который прославился в прошлом году. В Join Up планируют отправить на отдых миллион 300 тысяч туристов. В прошлом году свозили 900 тысяч. Самые популярные направления 2019-го – Турция, Италия и Испания.

Также туроператор сделал более жесткие правила для других авиаперевозчиков – это штрафы за задержки от нескольких часов и обязательно наличие у перевозчика резервного самолета на земле.

«Как только окажется, что где-то какие-то неполадки, мы, жертвуя доходами, подымаем этот альтернативный борт, который летит за туристами», – обещает Дмитрий Сироухов.

Немало хлопот в прошлом году возникло из-за перевозчика Bravo Airlines. В Join Up заявили, что с ними уже не будут летать.

Сама авиакомпания заявила, что вообще отказывается от чартерных перевозок и будет выполнять только регулярные рейсы.

«У нас, к сожалению, в чартерных перевозках несколько авиакомпаний имеют по 2-3 борта, которыми они друг друга подстраховывают. Однако, ни у кого нет резервного борта», – объясняет президент Украинской ассоциации туристических перевозок Антон Рудич.

Поэтому когда один самолет ломается или стоит на техобслуживании несколько часов, тогда срабатывает эффект домино – все дальнейшие рейсы задерживают, объясняет президент ассоциации турагентств. Эксперт советует тщательно проверять, какими авиакомпаниями вы летите на отдых. Хотя и это не гарантирует 100% уверенности.

Так как же не попасть впросак и не превратить отдых в ад? В первую очередь обратите внимание на стоимость туристической путевки.

«Чего-то хорошего за дешево не бывает. Следует выбирать хороших туроператоров, которые работают уже давно на рынке Украины, и с которыми не было таких ситуаций.

Обычно, такие турпакеты стоят на 10-15 процентов дороже. Но это – залог своевременных вылетов и возвращений. И заселение именно в тот номер, за который вы заплатили», – убеждает директор турагентства Ирина Сметанина.

Зато если вы провели ночь в аэропорту, то можете рассчитывать на компенсацию за стоимость ночи в гостинице по вашему турпакету. И обращаться следует не к авиакомпании, а к своему турагенту.

В Европе действуют такие правила: если рейс задерживается – клиенту компенсируют от 250 до 600 евро на человека. Сумма зависит от времени задержки и длительности перелета. В Украине такой практики нет. А предлагаемые законодательные нормы лежат в Верховной Раде без рассмотрения.

Напомним, массовые жалобы на работу туроператора Join Up, одно из адвокатских объединений обратилось в полицию, чтобы та проверила компанию по фактам мошенничества.

Ирина Коваленко, «Детали»

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