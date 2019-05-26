Кличко вместе с киевлянами принял участие в благотворительном «Пробеге под каштанами»

Мэр Киева Виталий Кличко дал старт и принял участие в 27-м благотворительном «Пробеге под каштанами». Средства, собранные с участников, будут направлены на поддержку детей, которые лечатся в Институте глазных болезней и тканевой терапии имени В. П. Филатова АМН Украины, оборудование для Центра детской кардиологии и кардиохирургии и Фонда «Happy Paw» на приобретение необходимых материалов в приют для животных, соответственно.

Об этом сообщает пресс-служба киевского городского головы.

«Этот пробег уже стал для тысяч киевлян и для меня доброй традицией. Потому что мы с вами не представляем своей жизни без активного отдыха, без спорта и адреналина. А еще это – прекрасная возможность своим маленьким вкладом сделать мир лучше, а детям с врожденными пороками сердца дать шанс на жизнь и сделать их родителей счастливыми», – сказал Кличко, который, как сообщается, пробежал 5 километров.

Он поблагодарил каждого участника пробега, который решил присоединиться к благотворительности. Так, в этом году в «Пробеге под каштанами» принимают участие более 18 тысяч любителей спорта и неравнодушных людей.

Кличко отметил, что мероприятие – благотворительное. Участники вносят свой вклад в спасение детей с врожденными пороками сердца. Собранные средства пойдут на приобретение необходимого оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

«Город, в котором спортивный мэр, должен быть здоровым и спортивным. Мне дали первый номер в забеге, но я не буду соревноваться, а буду бежать позади и наблюдать за действом. Желаю каждому сегодня получить большое удовольствие от занятий спортом. Ведь моя миссия как мэра – сделать город спортивным и счастливым», – добавил Виталий Кличко.

Всего в программе «Пробега под каштанами» 7 забегов: пробег в ходунках, детский забег, спортивный пробег, пробег мужественных, пробег вслепую, пробег с собакой и благотворительный.

Самой молодой участницей пробега в этом году стала 2-месячная девочка, с которой бежали ее родители, старшим – 78-летний мужчина. После пробега мэр вручил награды победителям пробега и поздравил киевлян с Днем города.

Напомним, в субботу, 25 мая, мэр Киева Виталий Кличко открыл пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов и поздравил киевлян с Днем Киева.

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