Кличко призвал правоохранителей оперативно расследовать акт вандализма на пешеходно-велосипедной моста в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на сообщения о повреждении двух фрагментах стеклянного пола на велосипедно-пешеходном мосту, который соединяет Владимирскую горку и Арку Дружбы народов.
Об этом сообщает пресс-служба киевского городского головы.
«Друзья, открыли пешеходный мост. Вчера и сегодня там были тысячи людей. Все было красиво и хорошо. Сегодня, несколько часов назад, вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается – акт вандализма», – написал Кличко у себя на странице в Facebook.
Также мэр отметил, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла.
«Рассматривается версия того, что стреляли», – добавил мэр.
«Сказать, что я расстроенный и злой – это ничего не сказать. Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения. Однако, такие диверсии – это криминал, и они будут иметь жесткий ответ. Обратился в правоохранительные органы срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся», – подчеркнул Виталий Кличко.
Напомним, в субботу, 25 мая, мэр Киева Виталий Кличко открыл пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов и поздравил киевлян с Днем Киева.