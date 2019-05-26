Кличко призвал правоохранителей оперативно расследовать акт вандализма на пешеходно-велосипедной моста в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на сообщения о повреждении двух фрагментах стеклянного пола на велосипедно-пешеходном мосту, который соединяет Владимирскую горку и Арку Дружбы народов.

Об этом сообщает пресс-служба киевского городского головы.

«Друзья, открыли пешеходный мост. Вчера и сегодня там были тысячи людей. Все было красиво и хорошо. Сегодня, несколько часов назад, вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается – акт вандализма», – написал Кличко у себя на странице в Facebook.

Также мэр отметил, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла.

«Рассматривается версия того, что стреляли», – добавил мэр.

«Сказать, что я расстроенный и злой – это ничего не сказать. Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения. Однако, такие диверсии – это криминал, и они будут иметь жесткий ответ. Обратился в правоохранительные органы срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся», – подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, в субботу, 25 мая, мэр Киева Виталий Кличко открыл пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов и поздравил киевлян с Днем Киева.

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