Кличко очень зол и заявил, что, вероятно, в пешеходный мост стреляли

Мэр Киева Виталий Кличко возмущен ситуацией, произошедшей с новым пешеходным мостом, который накануне подарили киевлянам на День города.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
«Сегодня, несколько часов назад, вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается – акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста). Рассматривается версия, что стреляли», – написал Кличко.
Он добавил, что он будет зол и понимает, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения.
«Такие диверсии – это криминал. И будут иметь жесткий ответ. Обратился к правоохранительным органам срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся», – добавил мэр города.
Напомним, в подарок ко Дню города киевляне получили новый пешеходный мост.