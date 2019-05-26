Кличко очень зол и заявил, что, вероятно, в пешеходный мост стреляли

Мэр Киева Виталий Кличко возмущен ситуацией, произошедшей с новым пешеходным мостом, который накануне подарили киевлянам на День города.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

«Сегодня, несколько часов назад, вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается – акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста). Рассматривается версия, что стреляли», – написал Кличко.

Он добавил, что он будет зол и понимает, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения.

«Такие диверсии – это криминал. И будут иметь жесткий ответ. Обратился к правоохранительным органам срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся», – добавил мэр города.

Напомним, в подарок ко Дню города киевляне получили новый пешеходный мост.

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