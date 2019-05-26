Кличко на открытии нового пешеходно-велосипедного моста: Ранее подобных проектов в Украине не воплощали

В субботу, 25 мая, мэр Киева Виталий Кличко открыл пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов и поздравил киевлян с Днем Киева.

Об этом сообщает пресс-служба столичного городского головы.

«Мы открываем в столице действительно уникальный объект – пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк Владимирская горка с аркой Дружбы народов. Этот мост планировали возвести еще свыше 100 лет назад, а мы это сделали», – сказал Кличко.

По словам мэра, активное строительство продолжалось 5 месяцев. Над возведением моста работали около тысячи строителей и специалистов, которые изготовляли необходимые материалы.

«Я практически ежедневно приезжал сюда, проверял, как идут работы, наблюдал, как вырисовывается эта красота, которую мы видим сегодня. Были, конечно, и манипуляции вокруг этого объекта, разговоры «нужен – не нужен», «такой – не такой». Однако, я убежден: это будет одна из красивейших и самых популярных локаций столицы. Точно могу сказать, что ранее подобные проекты в Украине не применялись», – заявил мэр столицы.

Как отмечается, после завершения реконструкции Аллеи художников, которую собираются презентовать через неделю, в историческом центре столицы появится новый крупный туристический маршрут – от Пейзажной аллеи и до Киево-Печерской Лавры. Его ключевой частью будет новый мост.

Также мэр Киева рассказал об особых характеристиках моста. Так, мост имеет ломаную форму, изгибы, что является довольно нестандартным решением. Длина мостового перехода – почти 212 метров, а выполнен он из бетона и стекла. Покрытие – из гусасфальта.

Мост опирается на 4 опоры – две промежуточные, на которых он меняет направление, и две опоры по обеим сторонам моста. Высота самой высокой опоры 32 метра, самой низкой – 22 метра.

«Почти все материалы, которые использовали для строительства, изготовлены в Украине. Стекло, которым обустроили 70 квадратных метров пола смотровых площадок – тоже украинское. Оно прочное, я лично его испытал. В Германии же закупили деформационные швы и ванты моста», – пояснил Виталий Кличко.

Он открыл мост с обеих сторон вместе с киевлянами и пригласил их прогуляться и оценить новую привлекательную локацию столицы.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром проверили на прочность стеклянный пол нового пешеходно-велосипедного моста между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов.

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