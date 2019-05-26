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Новости » Мир 26 мая, 2019, 21:48
Huawei запретили использовать SD карты

Компании Huawei запретили использовать карты памяти SD и microSD и слоты для них в новых устройствах.

Об этом со ссылкой на 9to5Google сообщает Укринформ.

SD Association лишила Huawei членства в организации, фактически лишив компанию возможности использовать карты microSD или слоты SD в любом из ее продуктов.

SD Card Association – это некоммерческая организация, образованная корпорациями Panasonic, SanDisk и Toshiba в 2000 году. Она устанавливает стандарты карт памяти. В том случае, если компания не является членом ассоциации, она не может официально разрабатывать и производить продукты с ее стандартами.

SD Association исключила Huawei после того, как США внесли компанию в черный список.

Как отмечает издание, исключение не является критическим для Huawei, поскольку компания уже несколько лет отказывается от использования SD-карт в своих телефонах. Вместо этого устройства Huawei, особенно флагманские, оснащены собственным форматом карт компании NanoMemory, которые являются меньшими, чем карта microSD.
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технологииновости мираHuaweiSD Card
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