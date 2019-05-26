Греция, как пример: Коломойский советует Зеленскому объявить в Украине дефолт

Новый президент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда или пойти в дефолт по внешнему долгу.

Такую точку зрения высказал украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times под заголовком «Украинский олигарх призывает Владимира Зеленского объявить дефолт по долгам», передает УНН.

«По моему мнению, мы должны относиться к нашим так же, как Греция. Это пример для Украины», – сказал Коломойский.

Так, в 2015 году Афины столкнулись с кредиторами и стали первой развитой страной, которая не выплатила кредит МВФ, хотя и временно.

Украине нужны кредиты МВФ для обслуживания внешнего долга, который составляет около 60% валового внутреннего продукта страны, пишет издание. Учитывая, что выплаты достигнут максимума в этом и следующем году, Коломойский также предположил, что Украине нечего бояться, если она не выполнит своих обязательств.

«Сколько раз Аргентина объявляла дефолт?... И что, они реструктурировали это. Все в порядке», – добавил Коломойский.

Напомним, 16 мая Игорь Коломойский прибыл в Киев.

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