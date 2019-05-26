Главаря «Белого братства» арестовали без права на залог

Королевский райсуд Житомира взял под стражу без права внесения залога лидера наркобанды так называемого «Белого братства» Яна Яцишина, которого накануне задержали правоохранители.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

«Подозреваемого взяли под стражу без права внесения залога продолжительностью 60 суток», – рассказали в полиции.

Как сообщалось, 28 июля 2018 года полицейские задержали на Житомирщине лидера и участника одной из крупнейших в Украине преступных наркогруппировок, в которую входило около 30 человек.

31 июля 2018 года Королевский районный суд избрал лидеру наркобанды, 44-летнему жителю Никополя Днепропетровской области Яну Яцишину, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток за организацию покушения на заказное убийство. В декабре прошлого года суд отпустил подозреваемого под залог в размере полумиллиона гривень.

На заседаниях, которые продолжались с 29 декабря прошлого года подсудимый не появлялся – сначала он, вроде, лечился в частной клинике «Борис», а впоследствии его представители заявили, что он с ишемическим инсультом попал в больницу в Никополе на Днепропетровщине. К Яцишину пытались применить принудительный привод в суд, а затем объявили его в розыск.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.