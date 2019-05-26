Фабри Гонсалес: У меня больше нет сил, чтобы продолжать работать в «Карпатах»

Послематчевый комментарий главного тренера львовских «Карпат» Фабри Гонсалеса после домашнего поединка 31-го тура Премьер-лиги против донецкого «Олимпика», который завершился боевой ничьей со счетом 3:3.

– Я не знаю, что и говорить. Как тренеру и как профессионалу, мне очень грустно. Есть такие вещи, которые я не до конца понимаю. «Карпаты» сделали достаточно, чтобы одержать победу в этой игре. Остается несколько минут до конца матча, команда выигрывает 3:1 и тут два мяча прокатились по центру поля и стали голами. Я уже не знаю, что и говорить. Я приехал сюда, чтобы работать и защищать эту команду с открытым сердцем. Были такие ситуации, когда я давал клубу принять решение относительно моей должности. И каждый раз меня спрашивали, могу ли я продолжать дальше. Я сказал, что у меня еще есть силы. Но я устал, что мы каждую неделю работаем, но эта работа по каким-либо причинам не дает результата. Всегда происходит нечто такое, что я понять не могу. Этот матч был сумасшедшим. Сейчас я могу официально сказать, что сил у меня больше нет, чтобы продолжать работать в этой команде. Я больше не могу ничего сделать.

– Нет ли у вас дежавю?

– То, что произошло в Киеве, не поддавалось логике. Эта игра была выигрышная, но за две минуты все обернулось наоборот. Теперь команда сыграла очень хорошо, приложила достаточно усилий для победы, но нам всегда что-то мешает. Если мы – команда, которая пытается спастись, то такие голы пропускать нельзя. Всегда происходит одно и тоже: игры, в которых мы должны одерживать победу, в конечном итоге не приносят плоды.

– У вас есть сомнения относительно профессионализма определенных игроков?

– Сомнений у меня нет. Все, кто работает в этой команде – профессионалы, все старались сделать все как можно лучше. Но реальность такова, что постоянно происходят такие моменты, как в этот раз, которые не дают шансов на победу. Если такие голы пропускаются, то как бы хорошо ты не играл, ты не выиграешь.

– Это ваша последняя игра в «Карпатах»?

– Я желаю лучшего этой команде, но сил продолжать у меня нет. Я также должен заботиться о своем здоровье. Дойдет до того, что однажды я просто умру на этом поле. Во время этого матча у меня раза четыре кружилась голова, от того, что происходило. Я чрезвычайно разочаровался.

– В этом зале вы обещали, что команда останется в УПЛ, но сейчас видим, что «Карпаты» ожидают переходные матчи. Назовите основные причины этой ситуации.

– Честно говоря, у команды есть достаточно качественных футболистов и в этой игре это было видно. Но, из-за определенных индивидуальных ошибок команда не выигрывает. Я не буду называть никаких имен. Вы все сами видели и можете сделать выводы.

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