Еще один министр собирается баллотироваться в Раду

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил о том, что будет участвовать в парламентских выборах, которые состоятся 21 июля. Он также готов стать претендентом на должность главы комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности или снова возглавить Министерство культуры.

Об этом пишет Главком.

«В отличие от прежних времен в 2014 году у меня был интересный опыт, я проработал 9 месяцев, начали важные процессы. Мне все сказали, что я хорошо знаю творческое сообщество, «ты на своем месте, ты оставайся», и я не пошел в парламент. Потом пришли политсилы, и были назначены политические лица из тех, кто прошел в парламент. Это меня научило», – рассказал Нищук журналистам, отвечая на вопрос, будет ли он баллотироваться на выборах в Раду.

Министр добавил, что для продолжения начатых реформ и наличия рычагов влияния на решения он пойдет в политику. Однако Нищук пока не определился с тем, будет ли он участвовать в выборах в списке одной из партий, или же в качестве самовыдвиженца. Он также сообщил, что готов возглавить Министерство культуры Украины.

«Второй вариант – если будут другие коалиционные решения, я, проработав два срока в министерстве, могу претендовать на председателя комитета по вопросам культуры», – добавил Нищук.

Министр также сообщил, что на данный момент у него еще не было консультаций в сфере культуры с новой командой президента Владимира Зеленского. «Глобальные политические процессы проходят – еще, к сожалению, не до культуры», – подытожил Нищук.

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