Дефолт сегодня - это ускорить капитуляцию: Зеленского предостерегли от советов олигарха

Предлагать дефолт сегодня, как предлагает олигарх Коломойский президенту Зеленскому, можно лишь с целью ускорить капитуляцию.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке политический аналитик в Институте Евроатлантического Сотрудничества Владимир Горбач, комментируя идею украинского олигарха Игоря Коломойского объявить дефолт.

По его словам, весной 2014 ограбленной янучарами Украине действительно можно было бы объявить дефолт. Причем не только по внешним, но и по внутренним долгам. Провести денежную реформу, раздать населению по 100 новых гривень и начать жизнь сначала».

Однако при одном условии, если бы у нас не было российской аннексии Крыма и мы не нуждались бы так критично во внешней помощи.

«Именно поэтому правительство Яценюка и и.о. президента Турчинов не могли себе позволить такой «роскоши» как дефолт. Зато они были вынуждены обращаться за помощью к тем, у кого были ресурсы сопротивляться внешней агрессии – к олигархам Украины. И Игорь Коломойский был самым решительным из них. Ахметов выставил впереди себя Таруту. Вроде были предложения Пинчуку и Ярославскому...», – пишет аналитик.

Относительно реструктуризации долгов Украины перед внешними кредиторами, которую провела Наталья Яресько, то они оказались не столь выгодными, и не в последнюю очередь потому, что этими долгами «анонимно владели те же янучары».

«И тогда тоже провозглашение дефолта вместо реструктуризации обвалило бы всю нашу внешнеполитическую и безопасную стратегию, лишило бы нас союзников, сделало бы программу реформы армии и перевооружение и прекратило бы европейскую интеграцию», – считает Владимир Горбач.

Поэтому, делает вывод эксперт, предлагать сегодня президенту Зеленскому дефолт, можно лишь с целью ускорить капитуляцию.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью Financial Times заявил, что призывает Владимира Зеленского объявить дефолт по долгам.

«Новый президент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда или пойти в дефолт по внешнему долгу», – говорится в материале.

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