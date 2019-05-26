Бланк: Россия пытается убедить США обменять Украину на Венесуэлу

Россия стремится убедить Вашингтон дать ей свободу действий в Украине, а Москва не будет мешать Вашингтону в преодолении режима Николаса Мадуро в Венесуэле. Вашингтону также предлагается возобновить переговоры относительно режима контроля над вооружением и продлить действие соглашения START.

Такое мнение выразил Стивен Бланк, исследователь американского центра Foreign Policy Council, пишет Голос Америки.

Теперь, говорят русские, когда следствие спецпрокурора США Роберта Мюллера доказало отсутствие сговора между предвыборной кампанией Трампа и Россией, президент США имеет возможность для улучшения отношений с Россией.

Исследователь американского центра Foreign Policy Council Стивен Бланк

Бланк резко критикует такой подход.

«Будем помнить, что российские вооруженные силы (включая так называемых сепаратистов, которые на самом деле являются помощниками Москвы в Украине) вторглись в Крым и Донбасса и провели наиболее откровенную агрессию со времени вторжения Саддама Хусейна в Кувейт», – пишет исследователь.

Аналитик убежден, что из-за нарушения Россией соглашения по нераспространению ядерного оружия, просто продление действия START – не в интересах США.

В Венесуэле же, отмечает исследователь, основную проблему составляют кубинские, а не российские силы. Также, отмечает он, расследование Мюллера выявило масштабные попытки России вмешаться в политику в США, что не способствует восстановлению двусторонних отношений.

Если Украина будет разрушена, это повредит доверию к США в Европе и не остановит усилия Москвы, что вредят Западным демократиям, считает Бланк.

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