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Новости » Мир 26 мая, 2019, 20:39
Армия Асада снова сбросила запрещенные фосфорные бомбы, – СМИ

Войска сирийского диктатора Башара Асада причастны к атаке с применением запрещенных фосфорных бомб на северо-западе Сирии.

Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на местные источники, передает Зеркало недели.

По данным собеседников журналистов, запрещенные международными конвенциями бомбы с белым фосфором были сброшены ночью 26 мая неподалеку от города Хан-Шейхун и поселка Абидин в зоне деэскалации на юге сирийской провинции Идлиб.

Вследствие бомбардировок пожарами уничтожены десятки гектаров посевов. Большинство мирных жителей этих населенных пунктов в течение последних двух месяцев покинули зону интенсивных обстрелов и авиаударов, человеческих жертв нет.

В сирии химическое оружие использовали несколько раз. В частности, в апреле 2017 вследствие химической атаки от отравления газом зарин в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб погибли десятки людей. В ответ США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийской армии. В том же месяце, по данным гуманитарных организаций, вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над сирийским городом Дума. Тогда погибли десятки людей, сотни обратились в больницы.

В сентябре 2018 президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились на встрече в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что любая атака по ней стала бы примером «неразумной эскалации конфликта и угрозой дестабилизации региона».

 
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Сирияновости мирафосфорные бомбы
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2019-05-26 21:45 :59