Американцы за год на IT-приложения для тренировки мозга потратили $1,9 млрд

Американцы в 2018 году потратили $1,9 млрд на IT-приложения для поддержки умственного здоровья и IT-приложения в сфере нейротехнологий.

Об этом передает Новое время.

Среди пожилого населения США набирают популярность IT-приложения для компьютеров и мобильных устройств, предназначенные для тренировки мозговой активности, в связи с растущим страхом перед снижением когнитивных способностей, а также деменцией.

Согласно данным аналитической компании SharpBrains, американцы в 2018 году потратили $1,9 млрд на IT-приложения для поддержки умственного здоровья и IT-приложения в сфере нейротехнологий. Показатель вырос в четыре раза по сравнению с уровнем 2012 года, когда он составил $475 млн.

Несмотря на растущий интерес к подобным упражнениям, результаты исследования их эффективности являются неоднозначными.

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