21 страна ЕС избирает новый состав Европарламента. Победу прогнозируют популистам

В воскресенье, 26 мая, граждане 21 страны Евросоюза голосуют на выборах в Европейский парламент.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Европейские выборы являются крупнейшими в мире по количеству избирателей после Индии. Свыше 420 млн человек в странах ЕС имеют право избирать 751 члена парламента.

В воскресенье своих представителей избирают граждане 21 страны союза. Избиратели в 7 странах – Нидерландах, Великобритании, Ирландии, Чехии, Латвии, Мальте и Словакии – уже проголосовали в предыдущие дни.

Участки начали работать в 7 часов утра в восточных государствах блока. Голосование продлится до 23:00, когда закроются участки в Италии.

Евродепутатов выбирают по пропорциональной системе, а дальше депутаты от партий различных государств объединяются в партийные группы.

По прогнозам социологических опросов, правый евроскептический фланг парламента может существенно возрасти, зато центристские партии уменьшат представительство. Правые популисты лидируют в опросах двух из четырех крупнейших стран- Италии и Британии, которая выходит из Евросоюза. Также они претендуют на победу во Франции.

Впрочем, неожиданные результаты тоже возможны. Например, в Нидерландах победу прогнозировали популистам, и лидерами, согласно экзит-поллу, стали проевропейские партии. В Ирландии, по результатам экзит-полла, тоже лидируют проевропейские партии.

Первый агрегированный прогноз состава Европейского парламента можно ожидать вскоре после 21:15 по Киеву.

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