Известная украинская поп-певица тоже собирается идти в политику

Певица Оля Полякова рассказала, что собирается в политику.

Об этом она упомянула в интервью журналу «Отдохни». Фотографию обложки глянца она опубликовала в Instagram. Под фотографией размещена подпись: «Оля Полякова решила всерьез заняться политикой».

«Да, в моей жизни произошло много нового, и все по порядку я откровенно рассказала в интервью «Отдохни». О политике, поддержании идеальной фигуры, съемках в «Свингерах», будущих стадионных шоу «Королева ночи» в этом году и многом другом», – написала Полякова.

Пользователи отреагировали по-разному на такое заявление.

«Очень умная и смышленая между прочим, сможет дать фору многим нашим дидуганам-политикам», «Какая политика? Политсила? «Поющие губошлепки»?», «Вот за Олю я голосовать буду. А не за этот сброд», «О нет, только не политика», «Пающие трусы» уже в политику? Поэтому так и живем», «Оля – министр культуры?», «Оль, а ты куда? Нафиг тебе эта политика?» – прокомментировали подписчики певицы.

Читайте также: «А петь кто будет?» – реакция пользователей Facebook на возвращение Вакарчука в политику

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.