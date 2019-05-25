Возьмет ли пример с сестры: Матиос ответил на вопрос о политических амбициях

Я точно не хочу в политику, потому что я военный. А депутатом я не хочу быть.

Об этом в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу «Народ против» на телеканале ZIK заявил Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Отвечая на вопрос ведущей, не хочет ли господин Матиос взять пример со своей сестры и стать народным депутатом, Главный военный прокурор отметил, что Мария Матиос является лицом украинской нации, но точно не является олицетворением украинского парламента, а лично он является военным человеком, который не предаст свои принципы.

«И я точно не хочу в политику, потому что я военный. Я человек в погонах, который точно знает, что есть три вопроса для Президента – это война, коррупция и экономика. Не решив две первые проблемы, третьей не будет. А депутатом я не хочу быть. Я лишь хочу, чтобы эти депутаты, следующие, поняли одно: руки государства должны иметь пальцы. Правоохранительные органы и силовой блок – это и есть пальцы государства. А обрубленные, разбалансированные или отсутствующие – это виды мельниц. Это когда машешь, но нет ветра», – отметил Анатолий Матиос.

В то же время он подчеркнул, что сегодня в Украине должен быть создан «единый центр», который соберет силовиков и скажет, что каждый из них должен исполнять свои полномочия.

«А в нашем государстве сейчас не осталось кому это сделать. Поэтому ожидание, которое не будет оправдано, закончится тем, что будут драться в Верховной Раде», – предостерег Главный военный прокурор.

Напомним, 20 мая в здании Верховной Рады Украины произошла инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время инаугурационной речи Владимир Зеленский заявил, что распустит ВРУ VIII созыва. Президент Владимир Зеленский также призвал Кабинет Министров Украины уйти в отставку.

22 мая во время заседания Кабинета Министров Украины Премьер-министр официально заявил, что уходит в отставку. Заявление Премьер-министра об отставке уже зарегистрировано в украинском парламенте.

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