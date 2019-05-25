Волонтер предлагает сделать ZIK площадкой для проверки политиков на детекторе лжи

Есть предложение организовать проверку на детекторе лжи для новоназначенных чиновников на телеканале ZIK.

Об этом в эфире ток-шоу «Народ против» на телеканале ZIK заявила волонтер Елена Живко.

Она рассказала, что ее организация Объединение добровольцев поставила новоизбранному президенту вопросы, которые не смогла выполнить предыдущая власть. Одним из требований было пройти независимый детектор лжи всем новоназначенным чиновникам.

«Поскольку вы единственная ведущая, которая не имеет отношения ни к одной политсиле как и канал. Вы имеете невероятный авторитет. От всей организации мы вас просим организовать такой детектор для новоназначенных чиновников и заодно спросить политиков, готовы ли они пройти его», – сказала госпожа Живко.

Также она отметила, что для организации и общества является невероятно важным признание добровольцев, которые не вошли в состав Вооруженных сил или других формирований.

«Они признаны областными советами, но не имеют законного статуса на уровне Верховной Рады. То есть, семьи погибших остаются без статуса. То есть, это невероятно важный вопрос, который мы постоянно передавали Порошенко, однако он не реагировал», – отметила активистка.

Кроме того, она еще обратила внимание на вопрос о передаче в суд дела относительно событий в Иловайске 2014 года.

«Они уже давно должны были быть переданы и виновные наказаны, потому что не могут такие события оставаться без наказания. В воюющей стране это деморализует и предоставляет возможность предателям работать в этих условиях. Я считаю, что для каждого человека это вопрос принципа», – констатировала Елена Живко.

Как сообщалось, в конце августа 2014 года вблизи Иловайска противник окружил добровольческие батальоны, подразделения МВД и ВСУ, что привело к значительным потерям в личном составе, а также к захвату в плен украинских силовиков. Начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что в августе 2014 года Иловайск уже не имел для ВСУ стратегического значения и был «одной из тактических задач, которые решались во время масштабной операции на линии фронта.

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