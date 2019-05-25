Во львовском Музее стекла – выставка работ мастеров из Эстонии и Литвы

Во львовском Музее стекла представили выставку работ мастеров из Эстонии и Литвы. Показ начался 23 мая. В экспозиции «Прозрачность: Балтийская исповедь» произведения трех художников – Иво Лилля (Эстония) и супругов Ремигиюса Крюкаса и Индре Стульгайте (Литва).

Об этом ИA ZIK рассказал директор Музея стекла Михаил Бокотей.

И добавил, что «Балтийская исповедь» – это, образно говоря, разговор ветра с дождем, песчаных дюн с облаками и дождем, за которыми прячется солнце. Это словно исповедь о нас и мире с наставлением быть благодарными за красоту бытия.

Также порекомендовал посетителям Музея стекла поэкспериментировать с фотографированием экспонатов, потому что, убежден, каждое изменение угла освещения даст новые, невероятные эффекты, соответственно – впечатление.

– Выставку прошлого года демонстрировали в галерее «КалитаАртКлуб» в Киеве, и это были работы четырех художников: Анды Мункевицы (Латвия), Иво Лилля (Эстония) и Ремигиюса Крюкаса и Индре Стульгайте (Литва),– рассказал Михаил Бокотей. – Инициатор и куратор проекта – известный украинско-норвежский искусствовед Елена Сом-Сердюкова, к которой мы обратились с предложением продлить выставку во Львове, а впоследствии открыть ее в рамках XI Международного симпозиума гутного стекла в Национальном музее украинского народного декоративного искусства в Киеве. Участники, а они – наши давние приятели, охотно согласились на это предложение. Но мы экспонируем произведения лишь трех художников, поскольку работы Анды Мункевицы физически не вместились бы в выставочном пространстве Музея стекла. К сожалению. У нас не очень большие площади.

– Музей стекла основан во Львове 13 лет назад – в 2006 году. Ведете активную выставочную деятельность. И представляли ли творчество именно этих мастеров?

– Да. В частности, в 2016-ом делали персональную выставку Крюкаса – Стульгайте. По Иво Лиллю, то его стекло показываем впервые. Вообще этот художник – очень интересная личность, один из зачинателей международного движения студийного стекла на территории бывшего СССР вместе с Андреем Бокотеем. К сожалению, художник никогда не решался принимать участие в наших симпозиумах, ибо работает в совершенно иной, чем гутная, технике обработки художественного стекла, но в этом году наконец согласился приехать. Почему прибалты? Прежде всего, потому, что это наши, фактически, ближайшие друзья, в том числе – и на личном уровне. С Ремигиюсом и Индре мы совместно сделали уже не один выставочный проект – и в Украине, и в Польше, и в Китае. Кроме того, они по нашему примеру начали с 2014 года организовывать симпозиумы стекольщиков на своей производственной базе. Анда Мункевица принимала участие во львовских симпозиумах еще с 1992-го, будучи студенткой кафедры стекла Латвийской академии искусств. Сегодня это одна из самых известных в мире латвийских художниц и бесспорная национальная знаменитость. Ее объекты в общественном пространстве украшают города Латвии и не только. К тому же, балтийская школа художественного стекла обладает собственными характерными чертами, которые выделяют ее на фоне других. Здесь преобладают декоративные нагрузки и подчеркивание прежде всего оптических качеств стекла, концентрация внимания зрителя на визуальных эффектах, которые позволяют прозрачность и чистота материала.

– Если можно, несколькими словами о самых ярких, по вашему мнению, работах.

– Собственно говоря, очень трудно выделить самые яркие. Работы Лилля можно рассматривать часами и наслаждаться световыми эффектами. Мы, когда делали экспозицию, не могли нарадоваться рефлектами и цветными спектрами от просвечивания оптического стекла. Кстати, если наши посетители будут иметь телефоны с мощными фонариками, советуем воспользоваться и поосвещать работы самостоятельно – каждая смена угла освещения дает невероятные эффекты. Работы Крюкаса одновременно удивляют тем, насколько простые по форме и технике (казалось бы) объекты могут быть такими читабельными и соответствующими идее автора. Здесь, наконец, также присутствует полный спектр оптических эффектов и преломлений света. Произведения Индре Стульгайте также имеют очень характерный (могу даже сказать присущий женской нежности), образ домашнего уюта, спокойствия, уравновешенности.

– Сколько времени продлится этот показ?

– Работы литовских супругов будут экспонироваться до конца лета. Иво Лилля, 10 июня будем перевозить в Луцк – в Музей современного искусства Корсаков. Поэтому времени у наших посетителей, чтобы насладиться этой красотой, совсем немного.

– Знаю, что с 5 по 15 октября пройдет XI Международный симпозиум гутного стекла, и это будет праздничное мероприятие, ибо начались симпозиумы 30 лет назад. То как идет подготовка? И здесь, во Львове, и в Киеве?

– Именно так: 5– 15 октября будет проходить наш юбилейный симпозиум гутного стекла. Начинаем его в Киеве, где собираем всех участников на закрытие двух выставок – наших друзей прибалтов, о которых уже упоминали, и выставки отдельных работ из коллекции Музея стекла во Львове, которая сформирована по результатам работы на симпозиумах с 1989-х к 2016-х годов. Выставки будут экспонироваться с 4 сентября до 5 октября в залах Национального музея украинского народного декоративного искусства в Киеве. На следующий день все участники продолжат работу во Львове на базе Львовской национальной академии искусств.

– Мероприятие будет мощным, как и положено юбилейному. Хватит ли средств?

– В марте мы отправили заявку на конкурс проектов программы «Знаковые события для украинской культуры» Украинского культурного фонда. После многоуровневой и тщательной оценки нашей заявки, экспертный совет оценил проект, и в рейтинге среди 267 поданных заявок со всей Украины мы заняли 7 место. Так что наш симпозиум будет совершенно должным образом профинансирован, в 100%, за счет гранта от Украинского культурного фонда. А это – более 1,75 млн грн. Благодаря такой мощной государственной поддержке, имеем возможность не только провести мероприятие и на достойном уровне принять более 50 художников из 30 стран, но и издать мощный визуальный материал – напечатаем каталоги всех выставок в программе симпозиума, специальный выпуск художественного журнала «7UA», посвященный деятельности симпозиумов, также – мощный альбом коллекции Музея стекла. К тому же, на значительно высший уровень удастся преподнести условия работы художников в мастерских. Если на предыдущих симпозиумах мы просили участников сосредоточиться исключительно на работе у гутных печей и минимализировать использование других техник обработки, ибо на это не было технических возможностей, то теперь материально-техническое обеспечение кафедры художественного стекла позволит провести работу на совершенно другом, качественном, уровне. Эта мощная финансовая поддержка будет ощутима еще несколько последующих лет и, в первую очередь, позволит нам достойным образом делать рекламу львовским симпозиумам, которые однозначно и безоговорочно относятся к знаковым событиям для украинской культуры. Теперь уже даже по результатам оценки высококвалифицированных экспертных советов Украинского культурного фонда.

– Кто приедет на симпозиум (страны и участники)?

– Как я уже упоминал, участие в нынешнем симпозиуме примут более 50 художников, искусствоведов, кураторов, студентов и ценителей искусства стекла из около 30 стран. Точные числа будем иметь фактически перед началом работы симпозиума, потому что список участников постоянно меняется и дополняется. Как и каждого симпозиума, часть участников – наши старые знакомые, а с кем-то только познакомимся. Постоянные страны-участницы – Австралия, Бельгия, Беларусь, Болгария, Великобритания, Эстония, Израиль, Китай, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, Словакия, США, Турция, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Япония. Новички – Исландия, Азербайджан и Швейцария.

– Есть ли у вас такие участники, которые приезжают к нам с самого начала тех мероприятий?

– К большому сожалению, многие из наших постоянных участников, которые принимали участие в симпозиумах еще с 1989 года, уже отходят от нас. Каждый год узнаем, что не хватило наших друзей и из России, и из США, Японии и с Украины. Потому что три десятка лет – таки немалый отрезок времени... Существенно, конечно, усложнили жизнь и наши отношения и политические обстоятельства. На каждый симпозиум в 2013 году к нам приезжало много художников из России. В прошлом и этом году в мероприятии будут принимать участие только несколько российских художниц, для которых Украина и Львов остаются близкими, а мы продолжаем быть как родные – из большой «стеклянной» семьи. В конце концов, девушки и не отрицают своей неприязни к сегодняшнему положению в своей стране. Кстати, одна из художниц – дочь Бориса Федорова – Светлана. Так что, к нам на симпозиумы пошло уже второе поколение мастеров.

– Предусмотрены ли в рамках симпозиума конференции, круглые столы, мастер-классы?

– Бесспорно. Как и каждый раз, мы организуем научную конференцию – это преимущественно презентации участниками национальных школ художественного стекла или собственного творчества. На этот раз приглашаем участников провести двухдневные мастер-классы для студентов, которые и так смогут наблюдать за работой художников возле печей. При случае приглашаем всех желающих на кафедру художественного стекла Львовской национальной академии искусств 6-9 октября в первой половине дня – понаблюдать за тем, как выполняются художественные произведения из горячего стекла, потому что все мероприятия в рамках симпозиума открыты для посетителей, в том числе – и работа на гуте.

– Много лет я освещаю ваши мероприятия. И каждый раз речь шла о том, что затруднение с печками... Как выходите из положения?

– В первую очередь, не могу не выразить нашу огромную благодарность вам за постоянное и неисчерпаемое желание освещать мероприятия, которые мы организовываем! Популяризации украинского художественного стекла и всего, что с ним связано, – одна из наших первоочередных задач, ибо это и является тем фактором, который непосредственно не дает отрасли с вековыми национальными традициями отойти в небытие. Да, как-то каждый раз выходим из положения. Это как раз не самый мощный риск для существования симпозиумов гутного стекла во Львове. Можно не иметь финансирования, как это было и в 1995-м, и 1998-м и 2001-м, и 2004-м и 2007-м, и 2013-м, и 2016-м. Можно сформировать организационную группу из энтузиастов и волонтеров. Но нельзя организовать мероприятия без двух вещей: участников и базы. В 2007 году мы вынуждены были выходить из ситуации после закрытия Львовской экспериментальной керамико-скульптурной фабрики – провели симпозиум на Бережанском стеклозаводе. После его закрытия в 2008 году волею случая удалось провести 10 симпозиум на частном предприятии «Компания «Галицкое стекло», которое впоследствии, в 2011-м, прекратило существование. С того времени базой для проведения стала гутная печь кафедры художественного стекла ЛНАИ, которая, хоть и не равна уровню промышленного производства, но позволяет нам организовывать самый длинный в мире непрерывный симпозиум гутного стекла.

Татьяна Козырева,

для ИA ZIK

На фото:

Ремигиюс Крюкас. «Парус». Фото: Музей стекла во Львове

Индре Стульгайте. «Каштаны». Фото: Музей стекла во Львове

Индре Стульгайте «Домашний уют». Музей стекла во Львове

Иво Лилль. «Золотая регата». Музей стекла во Львове

Иво Лилль. «Ворота в ад». Музей стекла во Львове

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