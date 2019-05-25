Во Львове организовали «Город профессий» для детей

Самое масштабное детское событие – «Город профессий» снова во Львове. Сегодня, 25 мая, с 12.00 до 16.00 организаторы знакомят деток с огромным количеством старых добрых и новых, не менее увлекательных дел.

Об этом информирует пресс-служба ЛГС.

«Мы уже в шестой раз проводим это мероприятие для самых маленьких наших львовян и, в частности, к нам приходят гости города из Франковска, Тернополя, Ужгорода и Львовской области. Это очень радует. Ведь нашей основной задачей является то, чтобы родители с детьми имели возможность увидеть, какие новейшие и древние профессии есть в городе.

Сегодня на фестивале представлено более 150 профессий и участвуют 120 человек – это строители, полицейские, пожарные, медики, художники, театралы и многие другие. Здесь дети себя могут проявить, поработать руками.

Мы создаем город, в котором хочется жить, и это одна из наших задач – помочь и дать возможность развиваться нашим молодым львовянам», – отметил Андрей Шевцив, депутат ЛГС.

Парк им. Ивана Франко на четыре часа превратился в мультипрофессиональную арену. Вход на территорию разрешен деткам с паспортами, которые все они могут получить сразу. А взрослым – только в сопровождении малышей.

Кстати, получить документы юный горожанин сможет непосредственно на локации партнеров из Центра предоставления административных услуг.

«Центр предоставления административных услуг не является исключением. Очень много услуг, которые вводятся через Центр предоставления административных услуг города Львова, и , собственно, призваны создать хорошие условия для наших деток, которые обращаются совместно с родителями, или самостоятельно для заказа услуг. Учитывая организацию такого классного мероприятия, мы не можем быть в стороне, поэтому остаемся партнерами», – отмечает Валентина Бартошик, директор департамента административных услуг горсовета.

«Город профессий» проходит во Львове уже в шестой раз. Цель проекта в том, чтобы дать возможность детям попробовать себя в разных профессиях. А в игровой форме заниматься тем или иным делом – не только очень интересно, но и познавательно. Видимо, поэтому мы ежегодно собираем на территории парка все больше и больше желающих. Это и для нас, как для организаторов, является большой ответственностью и одновременно мотивацией к тому, чтобы провести все на самом высшем уровне», – рассказывает Андрей Шевцив, соорганизатор проекта.

Каждому участнику фестиваля у входа выдадут карту представленных профессий и он «устроится на работу». После короткого мастер-класса от специалистов своих отраслей, как пожарный, социальный работник, парикмахер, продавец, юрист, повар, актер и т. п, дети начнут работать. Так, постепенно в их паспортах будут появляться записи с теми специальностями, в которых они себя попробовали. А позже они за это получают «заработную плату». Ее они смогут потратить в магазине сладостей и подарков на территории городка.

К мероприятию ежегодно привлекается около сотни партнеров. Благодаря их активной поддержке дети и испытывают каждую профессию в играх, выполняя задания и получая за это «зарплату».

«Мы открыты к сотрудничеству. Тем более, что для предприятий и организаций – это замечательная возможность привлечь людей к своему бизнесу. В прошлом году удалось представить детям более сотни профессий: малышня строила дом из настоящего кирпича, работала со стоматологическими инструментами, снималась в кино, тушила пожары и проводила раскопки. В этом году ожидаем еще большее количество посетителей. Поэтому предлагаем предпринимателям обращаться со своими идеями», – рассказывает Николай Крупей, руководитель кампании «Культурный город», соорганизатор мероприятия.

Напомним, профориентационный фестиваль «Город профессий» во Львове состоится при содействии Львовского городского совета и «Объединении «Самопомощь» совместно с международным деловым журналом «Community».

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