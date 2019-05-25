Внеочередные выборы могут не состояться, – Ставнийчук требует от власти профессиональных назначений

Украину в ближайшее время ждет достаточно сложный политический процесс перед тем, как все же будут проведены внеочередные или очередные парламентские выборы.

Об этом заявила юрист, руководитель главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации АП в 2011-2014 годах Марина Ставнийчук в эфире ток-шоу «Народ против!» на телеканале ZIK.

Госпожа Ставнийчук подчеркнула, что никогда не очаровывалась никаким Президентом Украины, а сегодня – даже Зеленским, хотя и симпатизирует ему. Впрочем добавила, что политика новой власти в противостоянии со старыми лицами может привести к сложным государственным процессам.

«Я прогнозирую, что внеочередные выборы в парламент могут не состояться из-за халатности подготовки соответствующих документов и процедур. А Украину в ближайшее время ждет достаточно сложный политический процесс перед тем, как все же будут проведены внеочередные или очередные парламентские выборы», – подчеркнула Марина Ставнийчук.

Юрист призвала команду Владимира Зеленского учитывать и опираться прежде всего на профессионализм людей, которых назначают на высокие государственные должности.

«Мне все равно кто персонально будет назначен от президента до его офиса, но я требую профессиональной работы. Ведь если мы сегодня не будем работать на профессиональном уровне, то государства может и не быть. И хотя воины сумели защитить страну в сложный момент, но из-за такой политики и легкомыслия она оказалась под еще большей угрозой», – предостерегла Марина Ставнийчук.

Напомним, 20 мая во время инаугурационной речи Владимир Зеленский заявил, что распустит ВРУ VIII созыва. Президент также призвал Кабинет Министров Украины уйти в отставку.

22 мая во время заседания Кабинета Министров Украины Премьер-министр официально заявил, что уходит в отставку. Заявление премьер-министра об отставке уже зарегистрировано в украинском парламенте.

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