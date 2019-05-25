live
Aнонси
Чемпіонат України з футболу. Прем'єр-ліга. «Карпати» - «Олімпік» 25.05.2019 о 17:00
Чемпіонат України з футболу. Прем'єр-ліга. «Карпати» - «Олімпік» 25.05.2019 о 17:00
25 мая, суббота
Анонс програми Деталі за 25.05.19
Анонс програми Деталі за 25.05.19
25 мая, суббота
Анонс програми Злий дім: “Стихійні” проблеми за 25.05.19
Анонс програми Злий дім: “Стихійні” проблеми за 25.05.19
25 мая, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » События 25 мая, 2019, 15:29
Выборы в Верховную Раду: за сутки открыто два производства за подкуп избирателей

За сутки следователи открыли два уголовных производства, связанных с избирательным процессом в Верховную Раду. Уголовные производства начаты по фактам подкупа избирателей. Всего в течение суток в полицию поступило три сообщения о нарушениях.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

За первые сутки избирательного процесса зарегистрировано три сообщения о нарушениях в избирательной кампании, которая началась 24 мая. Сообщения поступили в дежурную часть полиции в Винницкой и Луганской областях.

По двум сообщениям сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Так, 24 мая в Луганской области в полицию поступило два сообщения о подкупе избирателей. В частности, сообщалось, что на улицах городов Северодонецка и Лисичанска гражданам бесплатно раздают сахар от имени одного из народных депутатов Украины.

Следователями начаты уголовные производства по ч.2 ст.160 (Подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

 
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
криминалвыборыновости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-05-25 16:15 :53