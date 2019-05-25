Выборы в Верховную Раду: за сутки открыто два производства за подкуп избирателей

За сутки следователи открыли два уголовных производства, связанных с избирательным процессом в Верховную Раду. Уголовные производства начаты по фактам подкупа избирателей. Всего в течение суток в полицию поступило три сообщения о нарушениях.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

За первые сутки избирательного процесса зарегистрировано три сообщения о нарушениях в избирательной кампании, которая началась 24 мая. Сообщения поступили в дежурную часть полиции в Винницкой и Луганской областях.

По двум сообщениям сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Так, 24 мая в Луганской области в полицию поступило два сообщения о подкупе избирателей. В частности, сообщалось, что на улицах городов Северодонецка и Лисичанска гражданам бесплатно раздают сахар от имени одного из народных депутатов Украины.

Следователями начаты уголовные производства по ч.2 ст.160 (Подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

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