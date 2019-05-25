Вакарчук назвал свою основную задачу как политика

Своей главной задачей как политика лидер партии «Голос», музыкант Святослав Вакарчук считает освобождение граждан Украины, которые незаконно находятся в заключении на территории РФ.

Об этом Вакарчук заявил в комментарии журналистам, пишет Интерфакс-Украина

«Мы сделаем все, чтобы как можно быстрее и политзаключенные и военнопленные вернулись домой. Я вижу в этом свое персональное задание», – заявил музыкант.

Он рассказал, что несколько недель назад на концерте в Одессе отец украинского военнопленного моряка Виктор Сорока надел ему на руку браслет, который не давал бы забыть, что в заключении в РФ находятся украинские граждане.

«Я не снимаю этот браслет, и он мне каждый день напоминает, ради чего я должен идти сегодня в Верховную Раду – для того, чтобы такие люди, как Василий Сорока, Олег Сенцов и другие поскорее вернулись домой живыми и невредимыми», – объяснил Вакарчук.

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