В Укрзализныце сообщили, сколько поездов прошло за год по Бескидскому тоннелю

24 мая прошел год со дня открытия регулярного движения поездов через новый двухколейный Бескидский тоннель в Карпатах.

Об этом сообщается на сайте Укрзализныци.

«Это самый масштабный инфраструктурный проект, реализованный в нашей стране за последние десятилетия. Сейчас тоннель полностью обеспечивает как пропускную потребность на участке Лавочное – Мукачево, так и условия для расширения экспортного потенциала Украины», – заявил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

Он отметил, что Бескидский тоннель обеспечивает надежное функционирование железнодорожного транспорта в сообщении Львов – Стрый – Чоп – государственный рубеж, что является частью V Критского международного транспортного коридора. А также создает благоприятные условия для развития торговли со странами Европы.

Новый двухколейный тоннель гарантирует высокий уровень безопасности движения. А благодаря увеличению скорости поездов (грузовых – до 60 км/ч, пассажирских – до 70 км/ч) и возможности параллельного пропуска двумя путями пропускная способность перегона выросла вдвое.

«Нынешние показатели и тенденция к существенному увеличению грузовых и пассажирских потоков через новый Бескидский тоннель соответствует расчетам его окупаемости. С июня 2018 года через новый тоннель в направлении западных границ государства и обратно прошло 10,5 тыс. грузовых поездов общей численностью свыше 500 тыс. вагонов. Грузооборот в обоих направлениях составил почти 2,5 млрд тонно-километров брутто», – отметил Кравцов.

Кроме того, за год этим участком V Критского международного транспортного коридора в обоих направлениях прошло 8590 пассажирских и пригородных поездов.

По расчетам, окупаемость проекта приходится на 2042 год. При этом учитываются не только доходы от грузовых и пассажирских перевозок, но и уменьшение эксплуатационных расходов от функционирования нового тоннеля.

Напомним: 24 мая 2018 года Петр Порошенко официально открыл движение по Бескидскому тоннелю. Он прибыл с западного на восточный портал тоннеля мотрисея Львовской железной дороги, пересекая символическую ленту.

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