В Украине за последние годы существенно уменьшилась продажа бензина

В Украине продолжает сокращаться потребление бензина. По данным Государственной службы статистики, в апреле 2019 года заправщики реализовали суммарно 139,8 тыс. тонн этого вида топлива. Из которых 96,6 тыс. тонн приобрели частные автолюбители через сеть розничных заправок.

Для сравнения, в апреле 2013 года, до начала стремительного роста цен на все виды топлива, только в баки легковушек украинцев заправщики залили 249,8 тыс. тонн бензина (в 2,5 раза больше, чем сейчас). А суммарные продажи топлива тогда достигали 322 тысячи тонн, передает UBR.

Такое падение объясняется преимущественно ростом цен на топливо. 6 лет назад за литр «пятого» бензина украинские АЗС просили в среднем 11,15 грн. Сейчас же он стоит почти в три раза больше – 30,32 грн.

Чтобы сэкономить, украинцы стали активно оборудовать свои авто системами ГБО. В результате до апреля нынешнего года продажа сжиженного автогаза взлетела до 72,8 тыс. тонн. Правда, сравнить эту цифру с показателями 2013 года не получится – на тот момент Госстат вообще не собирал данных относительно объемов реализации пропан-бутана. Однако только за прошлый год они выросли на 14,4%.

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