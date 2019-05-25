В течение месяца РФ должна отчитываться Трибуналу ООН, как она выполняет его решение, – Зеркаль

Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских пленных моряков, но не дает указаний, как это сделать, поэтому Россия должна сама решить этот вопрос.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль после оглашения решения Трибунала, передает Радио свобода.

«В течение месяца они должны отчитываться Трибуналу, так же, как и мы, относительно того, как они выполнили приказ суда», – сказала она.

По ее словам, сейчас трибунал постановил освободить моряков, а для рассмотрения дела по конфликту в Керченском проливе по сути будет создан отдельный арбитраж, что вероятно «будет длиться годами».

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