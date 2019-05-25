В России отреагировали на решение ООН освободить украинских моряков

Министерство иностранных дел РФ обнародовало комментарий для СМИ относительно оглашения решения Международного трибунала по морскому праву (МТМП) о предписании временных мер по иску Украины.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт российского МИД.

Характерно, что в российском дипведомстве не стали комментировать требование Трибунала отпустить заключенных украинских моряков.

Вместо этого, там отмечают, что намерены «в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства... последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию».

Напомним, трибунал, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, 25 мая удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должна осуществить Россия. Среди прочего, суд обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и разрешить возвращение в Украину.

«Трибунал считает необходимым требовать от России освободить три задержанных украинских корабля «Никополь», «Бердянск» и «Яне Капу», 24 задержанных моряков, и разрешить возвращение в Украину», – заявил председатель трибунала.

За такое решение проголосовали 19 судей, против – один, российский судья Колодкин.

Официальный представитель РФ отсутствовал на слушании; российская сторона отказалась предоставить свои материалы для слушания, однако по конвенционному праву ООН все равно остается обязана выполнять решения.

При отсутствии представителя РФ трибунал использовал официальную позицию России относительно событий вблизи Керченского пролива. Впрочем, суд не нашел подтверждений российской версии о провокационной военной операции Украины. «Секретное вторжение украинских моряков, на котором настаивает Россия, кажется трибуналу очень маловероятной», – говорится в решении.

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